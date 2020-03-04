شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة : السخان على درجة ٦٠ يوفر في الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أسبابًا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانة، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "#سخانتكتفزع لك"، وتتمثل تلك الأسباب في: اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

‫وأكد مختصون في كفاءة ضرورة اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية؛ لضمان التوفير في الاستهلاك، مشيرا إلى أن «سخانك يفزع لك» في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة. ‬

‫وبين المختصون ‬انه يمكن للمستهلك استخدام تطبيق "تأكد" بعد التحديثات الأخيرة، في التحقق من صحة بطاقات السخانات للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية، كما يمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات؛ علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل: (المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والسخانات)، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.