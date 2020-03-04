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غرفة جدة تناقش مع هدف آليات دعم وتمكين مجتمع الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة

ناقشت غرفة جدة في لقاء نظمته أمس لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني، فرص التعاون المشترك وآليات الدعم لتمكين مجتمع الأعمال بمحافظة جدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد ناغي، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام المهندس عماد هاشم، وممثلي مجتمع الأعمال.

واستعرض الجعويني خدمات الصندوق ورؤيته تجاه القوى العاملة الوطنية وتنميتها ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.

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وأكد أن الصندوق ومنشآت القطاع الخاص يكملان بعضهما لتحقيق هدف مهم جدا وهو زيادة أعداد أبناء وبنات الوطن في سوق العمل ورفع مهاراتهم وفق بيئة مستقرة ومنتجة، مبينا أن لدى هدف استراتيجية جديدة بدأ في تنفيذها أخيرا، وتتضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي تتواكب مع تطلعات قيادتنا الحكيمة لتمكين الكوادر البشرية ودعم تأهيلها وتوظيفها.

وركز الجعويني على القيم التي ينطلق منها «هدف»، ومنها العميل، والتميز، والعدل، والتعلم، وروح الفريق الواحد، والولاء، ومصدر الإلهام، مشيرا إلى سعي صندوق تنمية الموارد البشرية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتمكين قوى عاملة وطنية منتجة تساهم في تطور البلاد وتقدمها.

وتحدث حول تقديم الصندوق الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أن الغرفة أطلقت في هذا السياق وبالتعاون مع «هدف» منظومة من ورش العمل والمسارات الوظيفية بحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص في إطار التوظيف بمختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بهدف بناء جسور التواصل والتسهيل على الباحث عن العمل وصاحب العمل، وتوفير الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن.