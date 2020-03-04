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80 شركة ناشئة مبتكرة تشارك بمسابقة منتدى MIT

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

تستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة بالمملكة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 80 شركة ناشئة مبتكرة من داخل المملكة وخارجها.

وتشمل الفعاليات تنظيم معرض منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة بهدف توفير منصة تجمع الشركات الناشئة والصغيرة من حول العالم مع المستثمرين وتوسيع أعمالهم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جلسات وورش عمل يشرف عليها كبار التنفيذيين من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والمشرف العام على قطاع الرعاية الصحية والتعليم بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مازن تمار أن هذه الشراكة تأتي في إطار مواصلة جهود المدينة الاقتصادية في تعزيز خارطة الطريق الهادفة إلى إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

من جهته بين نائب الأمين العام للتنمية الاقتصادية في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مازن الصالح أن المسابقة تمثل منصة مثالية لدعم الشركات الناشئة وتشجيع الشباب على ريادة مختلف مجالات الأعمال، بما يتفق مع توجهات الهيئة في توفير فرص الاستثمار وإتاحة الخدمات التي تسهم في استقطاب المستثمرين.

ولفت إلى أن برنامج «دعم الشركات والمؤسسات الوطنية» يسعى إلى استقطاب المزيد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رواد المشاريع المختلفة، والمتطلعين إما لتأسيس أعمالهم أو توسعة عمليات منشآتهم بالمدينة الاقتصادية، كما يعد البرنامج أحد المبادرات التي تتبناها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص، ضمن حزمة من المشاريع المتعددة في قطاع الأعمال لدعم وتمكين الشباب فضلا عن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال وبرنامج الأمير خالد الفيصل لبناء الإنسان «طموح»، معبرا عن أمله في أن يدفع الطموح لأن تكون هذه المسابقة رافدا فاعلا في تحقيق رؤية المملكة 2030.