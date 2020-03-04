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البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لمواجهة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

خصص البنك الدولي مبدئيا 12 مليار دولار لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، قوله إن أمورا كثيرة لا تزال غير معلومة عن الفيروس الذي ينتشر بسرعة، وإن «قدرا أكبر بكثير من المعونة قد يكون مطلوبا»، لكنه أحجم عن التوضيح.

ويبرز الإعلان القلق المتزايد من التأثير الاقتصادي والإنساني للفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من نقص عالمي في الأدوات الوقائية لمحاربة المرض، وكذلك من تلاعب بالأسعار مع ارتفاع عدد الوفيات من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

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كذلك خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة الثلاثاء في تحرك عاجل في محاولة للحيلولة دون حدوث ركود عالمي. وقال مسؤولون ماليون من مجموعة السبع الكبار إنهم جاهزون لاتخاذ تدابير مالية ونقدية إذا تطلب الأمر ذلك.

ودعا مالباس الدول إلى تنسيق إجراءاتها على المستويين الإقليمي والدولي، وقال إن سرعة ونطاق الاستجابة سيلعبان دورا حاسما في إنقاذ الأرواح. وأضاف «نعلن اليوم عن حزمة أولية من الدعم المباشر الذي سيتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار للاستجابة لطلبات الدول لتمويل احتياجاتها الملحة في وقت الأزمة، وكذلك لتقليص الآثار المأساوية للأزمة».

وكان صندوق النقد الدولي أوضح في بيان أن لديه 4 أدوات رئيسة لمساعدة البلدان، وهي التمويل الطارئ الذي يتضمن «التسهيل الائتماني السريع» و»أداة التمويل السريع» .

وثاني تلك الأدوات تتمثل في تعزيز الموارد المتاحة من برامج الإقراض القائمة.

وتتمثل ثالث الأدوات في المنح، إذ يسمح الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون للصندوق بتقديم المنح للتخفيف من أعباء الديون.

ورابع الأدوات هو ترتيب التمويل الجديد.