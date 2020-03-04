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غرفة الشرقية تزيد 15 ألف منتسب خلال عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

حققت غرفة الشرقية زيادة في عدد المنتسبين بمقدار 15 ألف منتسب في 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه (2018)، وذلك بحسب التقرير السنوي للغرفة الذي استعرضه مساء أمس الأول رئيسها عبدالحكيم الخالدي في اجتماع الجمعية العامة مع ملخص المركز المالي للغرفة، ونتائج السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، والموازنة التشغيلية والرأسمالية للعام الحالي.

وأشار إلى ارتفاع أعداد المنتسبين من 80 ألفا منتسب في 2018 إلى 95 ألف منتسب في 2019، مبينا أن الغرفة حرصت على مواكبة مسارات وتوجهات رؤية 2030، واستطاعت أن تحقق جملة من الإنجازات، فكانت منصة مثالية للترويج للمنطقة الشرقية كوجهة مميزة للأعمال، وعونا لمشتركيها وغيرهم من راغبي العمل أو الاستثمار، بالعمل على تأهيلهم وتزويدهم بالبرامج الممكنة لشراكتهم الإيجابية في تحقيق مستهدفات النمو والتنمية.

ولفت الخالدي إلى استفادة461 منتسبا من الخدمات القانونية والاستشارية التي تقدمها الغرفة، فيما بلغ عدد القضايا التي باشرتها الغرفة 401 قضية، منها 20 قضية تحكيم تم إنهاء 6 قضايا منها، و22 قضية خلافات تجارية تم الانتهاء من 13 قضية منها، فيما بلغ عدد قضايا الاحتجاج المسجلة والمنتهية نحو 359 قضية.

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60 دراسة وبحثا

وبين الخالدي أن العام الماضي شهد إعداد أكثر من 60 دراسة وبحثا وورقة عمل متخصصة، وكذلك إصدار أكثر من 25 منتجا تضمنت حالة العلاقات التجارية بين المملكة والدول الأخرى، كما قدم نحو 27 موضوعا، تمثل مرئيات الغرفة حول مختلف الموضوعات والظواهر الاقتصادية، فضلا عن 3900 معلومة عن طريق قاعدة بيانات المشتركين، و495 معلومة عن طريق قواعد البيانات الإحصائية، و480 معلومة عن طريق قاعدة بيانات الصادرات والواردات.

وذكر أن لجان ومجالس الأعمال بالفروع والمجالس التنفيذية بالغرفة والبالغ عددها 23 لجنة ومجلس أعمال، عقدت نحو401 نشاط تنوعت بين 154 اجتماعا دوريا و102 برنامج ومحاضرة وورشة عمل، و134 زيارة ولقاء، واستضافة 11 لقاء موسعا.

333 يوما تدريبيا

وعن خدمات مركز غرفة الشرقية للتدريب قال الخالدي إن عدد المستفيدين من خدمات المركز بلغ العام الماضي حوالي 4118 متدربا ومتدربة، بعدد أيام تدريبية بلغت نحو 333 يوما لعدد 54 نشاطا تدريبيا.