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المجلس الصحي السعودي يتفاهم مع نظيره الخليجي لمشاركة البيانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقع المجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في مجال بناء القدرات البحثية، والعمل على مشروع إقرار السياسات التي تدعم المشاركة بالبيانات وسهولة الحصول عليها للقيام بالأبحاث الصحية، وذلك بحضور عدد من مديري العموم والإدارات في الأمانة العامة للمجلس ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

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وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي أهمية ما تم الاتفاق عليه، للاستفادة من المشاريع المتعلقة بتحديد الأولويات للبحوث في القطاع الصحي، والمشاريع والخبرات المكتسبة في مجالات اقتصاديات الصحة لتحسين مخرجات القطاع الصحي ورفع كفاءة الأداء.

وأوضح العازمي أن المجلس الصحي السعودي يعمل على وضع التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة بما يضمن تنفيذ برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة في المملكة، مضيفا أن هذا التعاون المثمر والبناء مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يؤكد أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، بما يحقق تطوير الخدمات الصحية في المملكة.

من جانبه بين مدير عام مجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل أن أهداف المجلس الصحي السعودي ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون التقت في تحقيق أعلى صور التنسيق والتكامل للرقي بالممارسات الصحية في جميع دول مجلس التعاون، من خلال تبادل الخبرات والتعاون في بناء القدرات البحثية والعمل على مشروع لإقرار السياسات التي تدعم مشاركة البيانات، مضيفا أنه سيتم العمل على مشروع تحديد أولويات البحوث الصحية في القطاع الصحي والاستفادة من الخبرات المكتسبة المتعلقة بسجلات الأمراض للأغراض البحثية في القطاع الصحي واقتصاديات الصحة. وأشار الدخيل الشكر إلى أن هذه الاتفاقية ستعود بالنفع على القطاع الصحي في دول المجلس.