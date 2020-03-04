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«مدن» تخصص أرضا لمشروع تصنيع طائرات بدون طيار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، عن تخصيص أرض صناعية لتطوير منظومات عسكرية، من بينها تصنيع طائرات بدون طيار.

وقال مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم «نفخر أن تكون مدننا الصناعية أول من احتضن صناعة الطائرات بدون طيار، حيث وقعنا عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض مع شركة انترا للتقنيات الدفاعية، لإقامة مشروع لتطوير وتصنيع منظومات الطائرات بدون طيار».

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وأضاف أن الصناعات العسكرية توجد أنشطة وخدمات مساندة، بالإضافة إلى تطوير مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يساعد على إيجاد كوادر وطنية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأفاد السالم بأنه خلال 2019، تم إطلاق تعاون استراتيجي بين «مدن» والهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تحفيز توطين الصناعات العسكرية ودعم توجه المملكة لجعل قطاع الصناعات العسكري رافدا مهما للتنمية الاقتصادية، وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر السعودية، ومن خلال هذا التعاون، سيتم توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة لـ»مدن»، التي بدورها ستعمل على توفير حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع، وسيعمل الجانبان لتأسيس تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة داخل المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمرين لدعم قيام وتمكين المشروعات وضمان توسعتها واستدامتها وتطورها.

ولفت إلى أن «مدن» نجحت، في استقطاب شركة «تقنية علم» لإنشاء مجمع صناعات عسكرية في المدينة الصناعية بالخرج²، مما يسهم في تعزيز مساعي نقل المعرفة التقنية وتوطين الخبرات في مجال التصنيع العسكري.

وأكد أنه في كل دول العالم، لا يمكن إقامة صناعات قوية فيها دون توافر بنية تحتية متطورة، وخدمات تواكب جميع مستجدات القطاع الصناعي العالمي، مبينا أن المدن الصناعية تشهد تطورا كبيرا في الخدمات والبنى الأساسية والخدمات المساندة واللوجستية، وذلك في إطار مبادرتنا في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».