- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقلل مكاسبه إلى 0.6% مع توجه الأنظار نحو "أوبك" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع تركيز الأسواق على اجتماع "أوبك" المرتقب والمنتجين المستقلين غدا الخميس، لكن الخام قلل مكاسبه في اعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية رغم أنها جاءت أفضل من التوقعات.
وأوصت لجنة فنية تابعة لـ"أوبك" ومنتجين مستقلين بخفض إضافي للإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، لكن وكالات تحدثت عن خلاف بين روسيا والسعودية حول هذا الأمر.
ومن جانبها، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط بـ800 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بزيادتها 3.5 مليون برميل.
وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس عن ارتفاع مخزون النفط بحوالي 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 47.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 48.4 دولار وأقل سعر عند 46.7 دولار.
وصعد "برنت" بنسبة 0.6% إلى 52.2 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 53.03 دولار وأقل سعر عند 51.6 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "برنت" يقلل مكاسبه إلى 0.6% مع توجه الأنظار نحو "أوبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.