شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقلل مكاسبه إلى 0.6% مع توجه الأنظار نحو "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع تركيز الأسواق على اجتماع "أوبك" المرتقب والمنتجين المستقلين غدا الخميس، لكن الخام قلل مكاسبه في اعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية رغم أنها جاءت أفضل من التوقعات.



وأوصت لجنة فنية تابعة لـ"أوبك" ومنتجين مستقلين بخفض إضافي للإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، لكن وكالات تحدثت عن خلاف بين روسيا والسعودية حول هذا الأمر.



ومن جانبها، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط بـ800 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بزيادتها 3.5 مليون برميل.

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وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس عن ارتفاع مخزون النفط بحوالي 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 47.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 48.4 دولار وأقل سعر عند 46.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.6% إلى 52.2 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 53.03 دولار وأقل سعر عند 51.6 دولار.