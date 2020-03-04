شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الكندي عقب قرار خفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي بشكل سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة اتساقاً مع توقعات المحللين.



وأعلن البنك المركزي الكندي قرارا اليوم بخفض الفائدة الرئيسية بخمسين نقطة أساس إلى 1.25% من 1.75، وذلك بعد قرار مماثل من جانب الاحتياطي الاتحادي.

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وذكر بنك كندا في بيان بأن قراره يأتي في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد من بلوغ مستهدف التضخمن لكن هناك تهديدات تلوح في الأفق جراء انتشار فيروس "كورونا" في العديد من الدول على مستوى العالم.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس الثلاثاء خطوة مفاجئة بخفض معدل الفائدة خمسين نقطة أسس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%، وذكر المركزي الأمريكي أن قراره جاء أيضاً لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الألأمريكي (على نحو سلبي) بحلول الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش عند 0.7467، وسجل اعلى سعر اليوم عند 0.7506 وأقل سعر عند 0.7448.