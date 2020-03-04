شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات الخام الأمريكية ترتفع بأقل من مليون برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بمقدار 800 ألف برميل إلى 444.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بزيادتها بحوالي 3.5 مليون برميل.



وانخفض مخزون البنزين بنحو 4.3 مليون برميل إلى 252 مليون برميل في حين تراجع مخزون المقطرات بأربعة ملايين برميل إلى 134.5 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزون الخام بـ1.7 مليون برميل.