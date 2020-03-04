شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يخفض الفائدة رداً على تهديدات فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر البنك المركزي الكندي اليوم خفض معدل الفائدة الرئيسية بنحو خمسين نقطة أساس إلى 1.25% من 1.75%، وهو قرار اتسق مع توقعات المحللين.



يأتي قرار المركزي الكندي بعد ساعات فقط من تبني الاحتياطي الاتحادي قراراً مفاجئا بالأمس بخفض معدل الفائدة بخمسن نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%.



وأكد بنك كندا في بيان تعقيباً على القرار بأنه في الوقت الذي يقتترب فيه الاقتصاد من بلوغ مستهدف التضخم، إلا ان انتشار فيروس "كورونا" يشكل خطورة تلوح في الأفق على الاقتصاد العالمي بوجه عام.