شكرا لقرائتكم خبر عن نمو القطاع الخدمي الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات نمو القطاع الخدمي في الولايات المتحدة مسجلا اعلى مستوى في عام، وذلك وسط إشارة إيجابية أخرى على الرغم من القلق من فيروس "كورونا".
وارتفع مؤشر ممديري المشتريات الخدمي في أمريكا على 57.3 نقطة خلال فبراير، وهو المستوى الأعلى منذ نفس الشهر عام 2019، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 54.9 نقطة.
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