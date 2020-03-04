شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستأنف الارتفاع ومكاسب الداو جونز تتجاوز 600 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل ترقب الأسواق للمزيد من التطورات بشأن "كورونا" وعقب استيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي المفاجيء أمس.



كان البنك المركزي الأمريكي قد خفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00% لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



ويتوقع محللون اتخاذ البنك المركزي مزيدا من قرارات الخفض في معدل الفائدة خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد.

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من جانبها، توقعت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"" تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري من 2.9% عام 2019.



وأظهرت بيانات حكومية إضافة القطاع الخاص في الولايات المتحدة 183 ألف وظيفة في فبراير/شباط مقارنة بتوقعات بإضافة 155 ألفاً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% (ما يعادل 603 نقاط) إلى 26515 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 8845 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 3062 نقطة.