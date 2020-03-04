- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل ترتفع مدعومة بالتفاؤل حيال الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بالتفاؤل في الأسواق بشأن انتعاش الطلب على المعادن الصناعية في الفترة المقبلة بعد تدخل البنوك المركزية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".
كان الاحتياطي الاتحادي وبشكل مفاجيء قد أعلن أمس خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%.
وجاء قرار الاحتياطي الاتحادي بعد خطوة مماثلة من أستراليا وماليزيا، وذلك سعياً من دول العالم لتحفيز اقتصاداتها وتقليل التداعيات الناجمة عن تفشي الفيروس.
وعقب هذه الإجراءات، تشير توقعات المحللين إلى تخفيضات جديدة للفائدة في الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد العالمي، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على المعادن الصناعية، ومن بينها النيكل.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل - المستخدم في صناعة الصلب - بنسبة 1.5% إلىى 12618.3 دولار للطن.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النيكل ترتفع مدعومة بالتفاؤل حيال الطلب العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.