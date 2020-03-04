شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل ترتفع مدعومة بالتفاؤل حيال الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بالتفاؤل في الأسواق بشأن انتعاش الطلب على المعادن الصناعية في الفترة المقبلة بعد تدخل البنوك المركزية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".



كان الاحتياطي الاتحادي وبشكل مفاجيء قد أعلن أمس خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%.



وجاء قرار الاحتياطي الاتحادي بعد خطوة مماثلة من أستراليا وماليزيا، وذلك سعياً من دول العالم لتحفيز اقتصاداتها وتقليل التداعيات الناجمة عن تفشي الفيروس.

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وعقب هذه الإجراءات، تشير توقعات المحللين إلى تخفيضات جديدة للفائدة في الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد العالمي، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على المعادن الصناعية، ومن بينها النيكل.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل - المستخدم في صناعة الصلب - بنسبة 1.5% إلىى 12618.3 دولار للطن.