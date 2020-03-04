شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سامبا المالية" تبحث توزيع 70 هللة للسهم في 25 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت مجموعة سامبا المالية دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 25 مارس الجاري، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 1.394 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 70 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 7% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13 أبريل المُقبل.

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وبناءً عليه سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 مبلغ وقدرة 2.832 مليار ريال وبواقع 1.42 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 14% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة.

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في العام 2018.

وقالت المجموعة، إن الارتفاع في الأرباح انخفاض مصاريف الزكاة مقارنة بالعام الماضي، حيث تضمنت 2018 مبالغ تسوية الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة.