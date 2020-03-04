شكرا لقرائتكم خبر عن "لجام للرياضة" تفتتح مركزاً جديداً للسيدات بمكة المكرمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز جديد للسيدات بمدينة مكة المكرمة، وذلك بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المركز يقع على طريق جبل ثور، حي العوالي، مكة المكرمة، وتبلغ مساحته الإجمالية 3.380 ألف متر مربع، وتم تحويله من مركز "وقت اللياقة بلس رجال" إلى مركز "وقت اللياقة- ليديز".

وبحسب البيان، يحتوي على جميع خدمات ومرافق فئة (وقت اللياقة- ليديز)، علماً بأن الأثر المالي لافتتاح المركز سيظهر اعتباراً من الربع الثاني من عام 2020.

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وبهذا يكون إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة 134 مركز.

وتجدر الإشارة إلأى الشركة افتتحت مركز جديد للسيدات بمدينة مكة المكرمة، وذلك بتاريخ الأربعاء الموافق 29 يناير 2020.

يُذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 9.2% إلى 48.81 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 53.76 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 184.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 143.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.