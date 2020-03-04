قفز 24 جنيها في الجرام.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بالأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا
ارتفعت من جديد أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأربعاء، بمقدار 24 جنيها، مقارنة بتعاملات الثلاثاء.
وكان الذهب قد وصل إلى مستويات تاريخية، الأسبوع الماضي، حيث سجل عيار 21، 728 جنيها.
ويأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها، بفعل مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول بخلاف الصين.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، شهد سعر الأوقية، الأربعاء، زيادة بنحو 56 دولارا بنسبة تصل إلى 3.5% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1635.8 دولار في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة.ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب الأربعاء في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 617 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 720 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 823 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5760 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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