شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي فى فبراير أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص لشهر شباط/فبراير بمقدار 183 ألف وظيفة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 170 ألف وظيفة ،وسجلت وظائف كانون الثاني/يناير 209 ألف بعد التعديل من 291 ألف.

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