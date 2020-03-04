شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 14 شهرا ، بدعم آمال إجراء تحالف أوبك خفض كبير فى الإنتاج لدعم السوق فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا ،ويكبح توسيع المكاسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 48.20$ ، من مستوى الافتتاح عند 46.96$، وسجل أدنى مستوي عند 46.80$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ،بعد ارتفاعه فى اليوم السابق بنسبة 4.9% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 14 شهرا عند 43.32$ للبرميل.

يدعم ارتفاع أسعار النفط فى الوقت الحالي ،توقعات قيام تحالف أوبك بلس خلال الاجتماع المقرر على مدار يومي الخميس والجمعة ،باتخاذ قرار إجراء خفض إضافي بحوالي مليون برميل يوميا.

Advertisements

وينفذ التحالف العالمي حاليا تخفيضات بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الشهر الجاري ،وفى حالة الموافقة على الخفض الجديد سوف ترتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.7 مليون برميل يوميا، على أن تنفذ خلال فترة الربع الثاني من هذا العام.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 28 شباط/فبراير،فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي،فى حين توقع الخبراء ارتفاع بنحو 3.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 445.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 13 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.8 مليون برميل ، فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 13.0مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.