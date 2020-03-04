شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "طيبة القابضة" تبحث توزيع أرباح عن الربع الرابع في 25 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة طيبة للاستثمار القابضة دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 25 مارس الجاري، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 72.2 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.45 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 4.5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

هذا وستصوت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بمبلغ 216.617 مليون ريال بواقع 1.35 ريال والتي تمثل 13.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

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ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 171.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 64.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصروف الزكاة خلال العام 2019 بالمقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى أن العام السابق تضمن شطب مصروفات رأسمالية وتسجيل خسائر الإنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة وتكوين مخصص التزامات محتملة بمبلغ 67.82 مليون ريال لضمان تسهيلات شركة زميلة.

كما أدى استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.93% من رأس مال شركة أراك الى زيادة صافي الربح العائد لمساهمي الشركة لهذا العام.