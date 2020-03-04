شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سافكو" تبحث توزيعات نقدية عن النصف الثاني.. 29 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 29 مارس الجاري، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 624.999 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 12 أبريل المُقبل.

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هذا وستصوت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019 بمبلغ 624.999 ريال بواقع 1.5 ريال والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن سافكو صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال في العام 2018.