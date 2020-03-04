وزير النفط الإيراني: سوق النفط تواجه فائضا وبحاجة للتوازن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الأربعاء إن سوق النفط تواجه فائضا وبحاجة إلى التوازن وفقا لما ذكره موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية.

وقال الوزير ”لا شك في أن هناك خللا في عرض وطلب النفط. حاليا، المعروض في السوق أكبر من المطلوب... من الضروري أن تبذل أوبك والمنتجون من خارج المنظمة كل ما بوسعهم لتحقيق توازن في السوق“.

وأضاف ”بناء على توصية اللجنة الفنية المشتركة وأمانة المنظمة، يجب أن يتم خفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا تقريبا“.