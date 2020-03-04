انتعاش سوق ألعاب الهاتف في الصين مع استمرار الحجر الصحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أعداد المستخدمين النشطين لألعاب الهواتف المحمولة في الصين، ارتفاعاً لافتاً وبخاصة في المناطق الخاضعة للحجر الصحي.

وبحسب تقرير من بلومبيرج ارتفعت أعداد مستخدمي اثنتين من ألعاب «تينسينت هولدنجز» و«نت إيز إنك» بمعدل يومي 109% و44% على التوالي في الشهرين الماضيين وفقاً لبيانات شركة أبحاث تطبيقات الهواتف المحمولة «أبوتوبيا».

وأكثر الألعاب ارتفاعاً كانت لعبة ماجونج التي ارتفع عدد مستخدميها بحوالي 109%، أما اللعبة الثانية فهي جيم أوف بيس أو لعبة السلام والتي ارتفع عدد مستخدميها بحوالي 44% في الشهرين الماضيين. كما ارتفع عدد المستخدمين اليوميين لألعاب أخرى بمتوسط 20% خلال الفترة نفسها.

ويأتي الارتفاع في عدد مستخدمي ألعاب الهاتف المحمول مع بقاء أعداد أكبر من الأفراد في منازلهم بخضوعهم للحجر الصحي في الصين في مواجهة فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد المصابين في الصين إلى ما يزيد على 80 ألف شخص حتى الوقت الحاضر.

وتفوق أداء أسهم الشركتين في بورصة هونج كونج على المؤشر بفارق يزيد على 10% في العام الجاري، ويتوقع الخبراء المزيد من الارتفاع لأسهم شركات الترفيه بشكل عام في المرحلة المقبلة مع بحث الأفراد على ما يلهيهم ويقتل ملل مكوثهم في البيت.