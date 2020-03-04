«غرفة عجمان» تنظم مبـادرة «حياكـم» الشـهر الجـاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”



أكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تواصلها المباشر مع أعضائها من الشركات والمصانع من خلال برنامج الزيارات الميدانية الذي تعتمده على مدار العام ومبادرة «حياكم»، والتي تستهدف الأعضاء الجدد المنتسبين لغرفة عجمان بهدف التعريف بأبرز الخدمات الموجهة لمجتمع الأعمال ورصد الآراء والمقترحات من جانب الأعضاء بما يضمن نمو واستدامة قطاع الأعمال في الإمارة.

وأوضح عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء، أن غرفة عجمان تنظم نهاية شهر مارس الجاري، اللقاء الثاني من مبادرة «حياكم» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي وحضور ممثلي الجهات الخاصة في الإمارة والمنتسبة إلى عضوية الغرفة مؤخراً، بهدف التعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لمجتمع الأعمال في عجمان من جانب، وتوفير منصة تعزز التعاون والشراكة بين الشركات والمصانع المشاركة في المبادرة من جانب آخر.