شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يصدر تنبيهاً بحق بنك لعدم الامتثال لتعليماته بتنفيذ أمر قضائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أصدر المصرف المركزي تنبيهاً بحق أحد البنوك العاملة في الدولة، عملاً بأحكام قانون المصرف المركزي حيث فرضت هذه العقوبة لعدم امتثال البنك لتعليمات المركزي المتعلقة بتنفيذ أمر قضائي.
ويلزم الأمر القضائي البنك بتسييل كفالتي تنفيذ عند الطلب في المواقيت المحددة، وقد أرجأت الإدارة العليا للبنك عملية التسييل في انتظار نتيجة نزاع قانوني بين مقدم طلب الكفالة والمستفيد، بعد أن حثها المستشار القانوني للعميل، ويعتبر هذا السلوك مخالفة لأحكام إشعار المصرف المركزي.
وتأخذ هذه العقوبة في الاعتبار عدم امتثال الإدارة العليا للبنك لأحكام الإشعارين ولتعليمات مجددة أصدرها المصرف المركزي بتسييل الكفالتين في المواقيت المحددة، كما تأخذ أيضاً في الاعتبار المدة التي استغرقتها المخالفة والتقاعس المتعمد من جانب البنك للجهود الرامية لحفظ حقوق وأداء التزامات الأطراف، وهو ما من شأنه إضعاف ثقة المقاولين في مثل هذه الكفالات المصرفية، الأمر الذي يعتبره المصرف المركزي عاملاً مبرراً لحرصه على توقيع هذه العقوبة.
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