أكثر 15 شخصاً ثراءً حول العالم يربحون 33 مليار دولار في ساعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن أكثر 15 شخصاً ثراءً حول العالم من حصد مكاسب تتجاوز 33 مليار دولار في غضون ساعات، مع تعافي الأسواق العالمية على خلفية آمال التحفيز من جانب البنوك المركزية الكبرى.

وبحسب مؤشر (بلومبيرج) لأغنى 500 شخص حول العالم، الثلاثاء، فإن أغنى 15 مليارديراً حققوا مكاسب بنحو 33.41 مليار دولار خلال أول جلسة تداول في الأسبوع الجاري.

ويعتبر «جيف بيزوس» - الذي يتصدر قائمة الأثرياء - أكبر الرابحين في جلسة الثلاثاء، حيث ارتفعت ثروته بقيمة 3.92 مليار دولار لتصل إلى 120 مليار دولار.

وارتفع مؤشر «داو جونز» للأسهم الأمريكية في جلسة الثلاثاء بنحو 5.1 في المئة (1293 نقطة تقريباً)، مسجلاً أكبر وتيرة صعود يومي منذ جلسة 23 مارس/‏‏‏‏آذار عام 2009.

كما سجلت البورصات الأوروبية مكاسب ملحوظة، وتجاوز صعود الأسهم الصينية 3 في المئة، فيما زاد مؤشر «نيكاي» الياباني بنحو 0.9٪.

وبالنسبة إلى قائمة أكبر الرابحين، كان «وارن بافيت» في المرتبة الثانية بمكاسب 3.76 مليار دولار في جلسة واحدة، لكنه يشغل الترتيب الرابع في قائمة الأثرياء مع امتلاك ثروة قدرها 85.3 مليار دولار.

ومن بين هؤلاء الرابحين، يوجد «ستيف بالمر» حيث صعدت ثروته بنحو 3.62 مليار دولار، كما زادت ثروة «بيل جيتس» بنحو 3.35 مليار دولار، ليحتلا الترتيب الثالث والرابع على التوالي من حيث الأكثر ربحاً.

وارتفعت ثروة مؤسس تسلا «إيلون ماسك» بنحو 2.92 مليار دولار لتصل ثروته إلى 39.2 مليار دولار في المجمل، حيث يعد ثامن أكبر الرابحين الثلاثاء.