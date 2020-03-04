شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً جديداً لمقاومة القناة الهابطة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذه المقاومة ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.6465، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستويات 0.6620 و0.6670.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6530 والمقاومة 0.6620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط