شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد الطفيف ليتحرك فوق مستوى 52.00 دولار، لكن بما أن السعر دون 53.20، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار استهداف مستويات 49.87 ثم 48.00 كمحطات سلبية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط