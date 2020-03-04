شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب حول مستوى 47.80، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، بانتظار استئناف التداولات السلبية التي تستهدف اختبار مستوى 46.15 كمحطة أولى، مع التذكير بأننا بحاجة لكسر هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 43.50 ثم 43.00، مع التذكير بأهمية الثبات دون 49.10 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.15 والمقاومة 49.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي