شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة حول 17.25 منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 16.96، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 17.60 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 18.38 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 17.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد