شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق 1633.60 بعد اختراقه مسبقاً ويحافظ على ثباته فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1689.33 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن كسر 1633.60 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 1599.10 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1630.00 والمقاومة 1670.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد