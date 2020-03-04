شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت بين المطرقة والسندان – تحليل – 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته بعد تسجيله لأعلى سعر له عند 235.61، ليرتد منه انخفاضاً ويغلق على خسائر بنسبة بلغت -0.87% بما يعادل -2.00 نقطة ليستقر السهم عند سعر 227.94 دولار، وياتي انخفاض السهم نتيجة اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده في التخلص من هذا الضغط السلبي، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 218.74، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 246.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه