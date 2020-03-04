كومكاست لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 04-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم كومكاست (CMCSA) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 43.88، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -3.17% بما يعادل -1.36 نقطة ليستقر عند سعر 41.49 دولار، ليظل بذلك مستقراً دون مستوى المقاومة المهم 41.93، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 32.61 إلى 47.68)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته أسفل المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 43.88، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 40.15 الذي يمثل نسبة 50% منها استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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