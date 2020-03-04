أمريكان انترناشيونال ينخفض بعد إغلاقه للفجوة السعرية – تحليل – 20-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك بعدما صعد في بداية تعاملاته المبكرة ليغلق تلك الفجوة السعرية التي صنعها بتداولاته السابقة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، إلا أن السهم يظل يتأثر بالضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.17% بما يعادل -1.36 نقطة ليستقر عند سعر 41.49 دولار.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 44.45، ليستهدف مستوى الدعم القريب 40.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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