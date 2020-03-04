أوراكل يتلون بالأحمر مرة أخرى – تحليل – 04-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أوراكل (ORCL) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 51.44، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 42.40 إلى 60.49)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -4.03% بما يعادل -2.05 نقطة ليستقر السهم عند سعر 48.85 دولار، وذلك بعدما حاول السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة أن ظل مستقراً أدنى مستوى 49.31، ليستهدف مستوى الدعم 46.67 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي السابق الإشارة إليها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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