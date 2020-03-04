شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يتلون بالأحمر مرة أخرى – تحليل – 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أوراكل (ORCL) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 51.44، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 42.40 إلى 60.49)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -4.03% بما يعادل -2.05 نقطة ليستقر السهم عند سعر 48.85 دولار، وذلك بعدما حاول السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة أن ظل مستقراً أدنى مستوى 49.31، ليستهدف مستوى الدعم 46.67 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي السابق الإشارة إليها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط