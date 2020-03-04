شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يتلقى ضغطاً سلبياً – تحليل – 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم وول مارت (WMT) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اعادته اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.56% بما يعادل -2.97 نقطة ليستقر السهم عند سعر 112.91 دولار، وذلك بعدما حاول السهم سابقاً التخلص من التشبع البيعي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 116.95، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 108.87.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط