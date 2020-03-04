شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 8 أسابيع قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثمانية أسابيع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال التسعة أيام الأخيرة ، لكن تكبح تلك المحاولات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل مفاجئ بخفض أسعار الفائدة لحماية أكبر اقتصاد فى العالم من آثار تفشي فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال شباط/فبراير.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى 97.42 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.17 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.12 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثامن خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 96.98 نقطة ، بفعل تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية ، عقب القرار المفاجئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

فى اجتماع طارئ ،خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء فى خطوة طارئة تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال المركزي الأمريكي فى بيان إنه قرار خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

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وأكد الاحتياطي الاتحادي على أسس الاقتصاد الأمريكي القوية ،لكنه أشار إلى المخاطر المتصاعدة الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي.

ويعكس هذا القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري ،مدي الإلحاح على المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع ركود اقتصادي عالمي محتمل.

واستمر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات هبوطه يوم الأربعاء بعد التخلي عن الحاجز النفسي عند 1.0% ،مسجلا مستوي قياسي جديد عند 0.906% ،الأمر الذي يقلص على نطاق واسع جاذبية الاستثمار فى الدولار الأمريكي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،توفر المزيد من الدلائل حول مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام ،عن وظائف القطاع الخاص خلال شباط/فبراير ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر.

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع 170 ألف وظيفة جديدة خلال شباط/فبراير بالمقارنة مع 291 ألف وظيفة فى كانون الثاني/يناير.

وتصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 54.9 نقطة خلال شباط/فبراير من مستوى 55.5 نقطة فى كانون الثاني/يناير.