شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل التعافي بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي من أدنى مستوى فى ستة أشهر ، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذات الآمنة ، خاصة بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية المفاجئ من البنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.9% إلى مستوي 17.33$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.18$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.13$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 16.39$ للأوقية ، وبدعم هبوط الدولار الأمريكي الواسع بعد القرار المفاجئ من البنك الفيدرالي الاتحادي.

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فاجأ البنك الفيدرالي الاتحادي أسواق المال العالمية يوم الثلاثاء وخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وأعاذ المركزي الأمريكي تلك الخطوة الطارئة إلى المخاطر المتصاعدة الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي.

ورغم أهمية هذا القرار للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ،غير إنه فى الوقت نفسه صعد المخاوف حول حجم التأثير المحتمل للفيروس التاجي على الاقتصاد العالمي ، وهو ما زاد من إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب والفضة.