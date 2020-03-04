شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود بعد الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالمئة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعد الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة الأمريكية ، فى خطوة استباقية للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.8% إلى 1,652.58$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,639.95$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,631.38$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 3.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 24 حزيران/يونيو 2016 ، بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

فى اجتماع طارئ ،خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء فى خطوة استباقية تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

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وقال المركزي الأمريكي فى بيان إنه قرار خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وأكد الاحتياطي الاتحادي على أسس الاقتصاد الأمريكي القوية ،لكنه أشار إلى المخاطر المتصاعدة الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي.

ويعكس هذا القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري ،مدي الإلحاح على المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع الركود المحتمل فى الاقتصاد العالمي.

وكما نعلم أن أسعار الفائدة المنخفضة وضخ المزيد من السيولة فى الأسواق ،يقلص من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين "الذهب" والذي لا يدر عائدا استثماريا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 3.51 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 934.52 طن متري.