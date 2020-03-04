شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "البحرين لتصليح السفن" تبحث توزيع 50 فلساً 24 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس الجاري، للنظر في مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 990 ألف دينار عن العام 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 50 فلسا للسهم، بما نسبته 50% من رأس المال المدفوع.

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وستنظر الجمعية في تحويل مبلغ 2 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاه، بالإضافى إلى تحويل مبلغ 76.9 ألف دينار للأعمال الخيرية.

ومن المُقرر أن تبحث الجمعية مُقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 166 ألف دينار بحريني عن العام المالي 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 3.1 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.3 مليون دينار خلال العام 2018.