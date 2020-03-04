شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "البحرينية الكويتية" تبحث توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.1 مليون دينار في 25 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة البحرينية الكويتية للتأمين دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري، للنظر في مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.140 مليون دينار عن العام 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 15 فلس للسهم، بما نسبته 15% من رأس المال المدفوع (بعد خصم أسهم الخزينة).

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هذا وستنظر الجمعية في تحويل مبلغ 213.636 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، بالإضافى إلى إقرار صرف مبلغ 50 ألف دينار للتبرعات والهبات.

ومن المُقرر أن تبحث الجمعية مُقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف دينار بحريني عن العام المالي 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 2.7 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.2 مليون دينار خلال العام 2018.