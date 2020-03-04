شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "الأسمنت العربية" 13% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الأسمنت العربية، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرباح بنسبة 12.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 451.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 400.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 491 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 416.8 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.4 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.1 مليار ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 307.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 275.7 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.