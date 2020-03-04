شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بتلكو" تبحث توزيع 27.5 فلس للسهم في 25 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري، للنظر في مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 45.74 مليون دينار عن العام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 27.5 فلس للسهم، بما نسبته 27.5% من رأس المال المدفوع (متضمناً الأرباح المرحلية البالغة 10 فلساً للسهم الواحد، والتي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2019).

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هذا وستنظر الجمعية في تحويل مبلغ 230 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 4.69 مليون دينار إلى الأرباح المُستبقاه، فضلاً عن تحويل مبلغ 1.29 مليون دينار إلى التبرعات ودعن الأنشطة الخيرية والاجتماعية.

ومن المُقرر أن تبحث الجمعية مُقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418 ألف دينار بحريني عن العام المالي 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 51.6 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 50.1 مليون دينار خلال العام 2018.