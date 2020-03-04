شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت اليمامة" تبحث توزيع نصف ريال للسهم في 6 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها في 6 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019 بإجمالي مبلغ 101.250 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يومداول من يوم انعقاد الجمعية العامة علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

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ومن المُقرر أن تعتمد الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 256.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 51.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في 2019 إلى إرتفاع الإيرادات بنسبة 53.8% إلى 801.9 مليون ريال في العام 2019 مُقابل إيرادات بلغت 521.2 مليون ريال خلال العام 2018.

هذا وستنظر الجمعية في مُقترح مجلس الإدارة بصرف مبلغ 2.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.