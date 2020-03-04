شكرا لقرائتكم خبر عن "إنجازات للتنمية" الكويتية تسجل خسائر سنوية لتباطؤ القطاع العقاري والتوترات الجيوسياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة إنجازات للتنمية العقارية عن تحول نتائجها للخسائر بنهاية العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 وذلك بسبب بتباطؤ القطاع العقاري والتوترات الجيوسياسية.

وأوضحت الشركة أن خسائرها بلغت في تلك الفترة 6.9 مليون دينار كويتي مقابل أرباح بقيمة 4.1 ملايين دينار كويتي خلال عام 2018، بحسب صحيفة "القبس".

وبينت الشركة أن ربحية السهم في نهاية العام الماضي بلغت 20.5 فلساً مقابل 11.9 فلساً للسهم بنهاية عام 2018.

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وبلغ مجموع الإيرادات قبل المخصصات لدى الشركة بلغ 7.6 ملايين دينار، تقابلها مصاريف تشغيلية وإدارية وتكلفة تمويل 4.8 ملايين دينار.

وبذلك يكون صافي الربح قبل المخصصات 2.8 مليون دينار كويتي، والتي سيتم توزيع جزء منها أرباحاً على المساهمين بنسبة %5 للسهم، أي بواقع 5 فلوس للسهم، بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة محمد إبراهيم الفرحان أن الخسارة المسجلة دفترية، وسنسعى إلى تحويل جزء منها إلى أرباح مستقبلاً عن طريق تطوير بعض الأصول، ورفع أدائها، والتي تأثرت بتباطؤ القطاع العقاري بالمنطقة والتوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن الخسائر ستتم تغطيتها من الأرباح المرحلة المحتجزة لدى الشركة، وما يتبقى ستتم تغطيته من حساب الاحتياطي الاختياري للشركة.