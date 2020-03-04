شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب "موديز" تغير نظراتها المستقبلية لـ "إيكويت" إلى "سلبية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم غيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لشركة إيكويت للبتروكيماويات إلى سلبية بدلاً من مستقرة مع تأكيد تقييم المصدر طويل الأجل عند "Baa2″"، وهو نفس تقييم السندات والصكوك غير المضمونة للشركة ذاتها.

وأرجعت موديز سبب تغير النظرة المستقبلية للشركة الكويتية إلى سلبية لبيئة التشغيل الضعيفة بسبب سعر المنتج التي أدت إلى تدهور الأسعار، بحسب صحيفة "السياسية".

ورجحت أن يؤثر اختلال العرض والطلب في السوق بالنسبة لمشتقات الإيثيلين، في العام الجاري والمقبل، بما يعرض نفوذ الشركة لمزيد من المخاطر السلبية.

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وأشارت إلى أن الحكومة الكويتية تمتلك 42.5% في الشركة، لذا فإنها تصنف كمصدر حكومي، مع توقعات قوية لتلقي دعم استثنائي للشركة من الحكومة إذا لزم الأمر.

وأوضحت الوكالة على الجانب الأخر أن تأكيد التقييم يعكس مكانة الشركة، وهيكلها منخفض التكلفة، إلى جانب كفاءة التشغيل، والسجل القوي، والتدفقات النقدية التشغيلية، مع سيولتها الجيدة حتى خلال الفترة الحالية التي تتميز بضعف سوق العمل.

وشركة صناعة الكيماويات البترولية هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تأسست في 23 يوليو 1963. وفي عام 1966 تم العمل في مصنع السماد الكيماوي في منطقة الشعيبة و الذي يعد الأول في منطقة الخليج العربي.