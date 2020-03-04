شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل توصية بضرورة إجراء خفض إضافي فى إنتاج "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن محاولات استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عدة سنوات ،والتي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفضل توصية لجنة تابعة لتحالف أوبك بلس بضرورة إجراء خفض إضافي قدره مليون برميل يوميا ، بهدف دعم السوق فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا ، ويكبح المكاسب مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 48.13$ ، من مستوى الافتتاح عند 46.96$، وسجل أدنى مستوي عند 46.80$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 52.88$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 51.85$ ، وسجل أدنى مستوي عند 51.62$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ،وحققت الأسعار فى اليوم السابق ارتفاعا بمتوسط 5% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عدة سنوات.

أوصت لجنة منبثقة عن تحالف أوبك بلس ،والذي يضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها وعلى رأسهم روسيا ،يوم الثلاثاء بضرورة إجراء خفض إضافي فى الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا ، بهدف دعم السوق والأسعار التي تدهورت مؤخرا جراء تفشي فيروس كورونا.

وتؤشر تلك التوصية إلى أن المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر منتجين فى تحالف أوبك بلس على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم السوق فى مواجهة مخاطر كورونا.

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ومن المقرر أن تجتمع أوبك رسميا غدا الخميس فى فيينا حيث المقر الرئيسي للمنظمة العالمية ، لدراسة أخر المستجدات بالسوق ،واتخاذ قرار نهائي حول اتفاق خفض الإنتاج الحالي بنحو 1.7 مليون برميل الذي ينتهي رسميا فى 31 آذار/مارس الجاري.

وفى حالة الموافقة على توصية اللجنة سوف ترتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.7 مليون برميل يوميا، على أن تنفذ خلال فترة الربع الثاني من هذا العام.

وتقترح السعودية ومنتجين آخرين تمديد اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.7 مليون برميل حتى نهاية 2020، وخفض مليون برميل يوميا إضافيا من الإنتاج خلال فترة الربع الثاني فقط.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 28 شباط/فبراير،فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي،فى حين توقع الخبراء ارتفاع بنحو 3.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 445.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 13 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.8 مليون برميل ، فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي.