شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع مع خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

واجهت الأسهم الأوروبية صعوبة في تحديد الاتجاه اليوم الأربعاء فيما يتساءل مستثمرون عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي وحكومات منطقة اليورو ستعطي الضوء الاخضر لإجراءات تحفيز بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في تحرك عاجل.

ودفع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وول ستريت للهبوط بعدما سلط الضوء على تداعيات فيروس كورونا. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة وكبحت المكاسب بيانات ضعيفة تظهر تسجيل قطاع الخدمات الصيني أسوأ شهر له على الإطلاق في فبراير.

وصعدت جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة بشكل طفيف وارتفع المؤشر الإيطالي 0.1 بالمئة فقط.