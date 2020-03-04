شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك وروسيا يتجهان لخفض إنتاج النفط والان نبدء بالتفاصيل

أوصت لجنة منبثقة عن مجموعة أوبك+ التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بخفض إنتاج الخام بواقع مليون برميل يوميا إضافية لتعزيز الأسعار التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا. وثمة اتفاق بالفعل بين المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين لخفض الإنتاج من الأول من يناير بواقع 2.1 مليون برميل يوميا. لكن هذا لم يكن كافيا للتصدي لأثر الفيروس على الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم والاقتصاد العالمي مع توقف العمل بالمصانع وتقلص السفر وتباطؤ أنشطة أخرى مما يكبح الطلب على النفط.

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