شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.56% بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.56% خاسراً 52.15 نقطة ليصل إلى مستوى 9206.28 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 18.4 مليون سهم بقيمة 40.8 مليون ريال عبر تنفيذ 1667 صفقة، وتراجعت 24 شركة، فيما ارتفعت 9 شركات، ولم يتغير 4 شركات.

وتراجع 5 قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، تلاه قطاعة النقل والعقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، فيما ارتفع ع الاتصالات بنسبة 0.58%.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

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المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والمصادقة عليها.

كما وافقت على المصادقة على توصية مجلس الإدارة فى شأن توزيع الأرباح وإقرارها وتوزيع ما يعادل مبلغ 177 مليون ريال قطري بنسبة 5 % من القيمة الأسمية للسهم وقدرها 5 درهم قطري لكل سهم، وتمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وتحديد مكافآتهم.

المصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2019م.